Ataques israelitas matam 30 pessoas em Gaza

Trinta pessoas, incluindo 13 crianças, morreram na sequência de dois ataques israelitas na Faixa de Gaza, afirmou hoje a Defesa Civil palestiniana.

Um ataque causou "pelo menos" 25 mortos, "incluindo 13 crianças", numa casa em Jabalia, no norte do enclave palestiniano, e "mais de 30 feridos", de acordo com a Defesa Civil em Gaza.

Cinco pessoas morreram num outro ataque a uma casa no bairro de al-Sabra, na cidade de Gaza, acrescentaram os serviços de emergência palestinianos, referindo que há desaparecidos.

"Vários civis ainda se encontram sob os escombros", referiram.

O exército israelita luta contra o movimento islamista palestiniano Hamas e outros grupos armados, na Faixa de Gaza, e contra o movimento xiita libanês Hezbollah, no Líbano.

A guerra foi desencadeada por um ataque lançado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou a morte de 1.206 pessoas do lado israelita, na maioria civis, de acordo com uma contagem da agência France-Presse com base em números oficiais e que inclui os reféns que morreram ou foram mortos em cativeiro na Faixa de Gaza.

Mais de 43.550 palestinianos foram mortos no enclave, na sequência da retaliação de Israel, a maioria dos quais civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas em Gaza, considerados credíveis pelas Nações Unidas.