Deputados do PSD "não fazem turismo parlamentar em Lisboa"

Os deputados do PSD na Assembleia da República apresentaram 19 propostas de alteração ao Orçamento de Estado para 2025 e foi esse trabalho que Bruno Melim destacou na sua intervenção de abertura da sessão plenária de hoje.

O deputado social-democrata destaca o financiamento, pelo Estado, do passe sub-23 para estudantes universitários e a continuidade territorial, no que diz respeito à mobilidade marítima.

"Não somos portugueses quando andamos de avião e madeirenses quando andamos de barco", afirmou Bruno Melim que acusou o PS de, em nove anos de governo na República, nunca ter cumprido as promessas para a linha de ferry.

Os deputados do PSD na Assembleia da República, assegura, "não escolheram a via do turismo parlamentar".