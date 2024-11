Francisco Gomes diz que PSD e CDS estão desnorteados e desesperados

Francisco Gomes, deputado do CHEGA eleito pelo círculo da Madeira, acredita que o Governo Regional de Miguel Albuquerque está desnorteado e desesperado. A afirmação vem na sequência do requerimento apresentado pelo PSD-Madeira na conferência de líderes da Assembleia Legislativa da Madeira para que a moção de censura apresentada pelo CHEGA-Madeira seja discutida depois do orçamento regional. A proposta foi aprovada com os votos a favor do PSD, PS e PAN, a abstenção do JPP e o voto contra do CHEGA. Porém, o CHEGA já apresentou recurso da mesma, que será, agora, votada no plenário da assembleia.

“O facto de o governo regional ter instruído o seu grupo parlamentar para submeter um requerimento oral que faz tábua rasa do Regimento da Assembleia Legislativa demonstra a desfaçatez, o desespero e a falta de vergonha de um governo que perdeu o norte e até já recorre a malabarismos para se agarrar ao poder. Mais uma prova de que o regime está totalmente podre", diz Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República.

A postura do CDS-Madeira, em especial do presidente da Assembleia da República, José Manuel Rodrigues, também é alvo da crítica do deputado do CHEGA. Na sua opinião, o líder do parlamento regional falhou ao aceitar um requerimento oral numa matéria tão sensível e ao colocar a votação uma proposta que viola o Regimento da Assembleia. Na sua opinião, existe uma conivência entre José Manuel Rodrigues e Miguel Albuquerque porque, diz o deputado, "ambos estão a lutar pela sua sobrevivência política e pelos seus interesses egoístas".

E acrescenta: “O presidente da Assembleia rasgou, sem pejo, a isenção à qual está obrigado para fazer o joguinho lastimável do grupo parlamentar PSD. Não só desrespeitou a figura do presidente da Assembleia, como voltou a provar que o CDS só está bem como bengala e não é alternativa a nada".

Francisco Gomes insiste que a tentativa do Governo de Miguel Albuquerque de impor à Assembleia da Madeira uma medida que, a seu ver, "viola o Regimento ainda mais comprova que o executivo não reúne condições políticas, nem legitimidade ética, para continuar a comandar os desígnios da Região".