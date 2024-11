A política marca a primeira página do seu DIÁRIO desta quarta-feira. Na manchete dizemos-lhe que os militantes do PSD pedem congresso extra. Já estão a ser recolhidas assinaturas para provocar o afastamento de Miguel Albuquerque da liderança do partido. Na ordem do dia está, também, a votação da Moção de Censura do Chega que foi adiada para 17 de Dezembro, contra o Regimento do parlamento, permitindo o debate sobre Orçamento para 2025.

Uma foto o Complexo Balnear da Barreirinha ilustra a notícia que aponta que as empresas municipais devem 800 mil euros. A Frente MarFunchal apresenta um resultado líquido positivo pelo segundo ano consecutivo, contudo o passivo aumentou 3,7% em 2023 face ao período homólogo.

“Estamos a dar cabo disto”, quem o diz é Dinarte Fernandes, em entrevista ao DIÁRIO, que pode ler nas páginas deste seu matutino de hoje. Estamos “apenas deslumbrados com o número de turistas que cá entram”. O autarca quer tornar Santana num dos “melhores locais para viver”.

Pode também ficar a saber que o autarca do Curral ataca o Governo e a Câmara. Manuel Salustino denuncia “falta de respeito” pela não criação da unidade local de protecção civil.

Por fim, dizemos-lhe que um ex-bancário nega desvio de milhares e diz-se perseguido.

