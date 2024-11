Crise trouxe secretário-geral do PSD à Quinta Vigia

Hugo Soares, braço-direito do primeiro-ministro, reuniu-se com Miguel Albuquerque, numa deslocação secreta, para analisar os próximos tempos. Garantir que o presidente do Governo tem uma "saída limpa" do cargo, caso esse cenário se efective, foi um dos pontos da agenda. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 16 de Novembro.

Outros destaques nesta edição:

"Não há forma de anular o adiamento da moção" Constitucionalista Vitalino Canas assegura que a prorrogação da data da votação da censura ao Governo Regional não viola a Constituição nem o Estatuto Político Administrativo. Apenas o Plenário poderá inverter a decisão.

Padre Martins "é um pilar da luta pelo pensamento livre" Romance biográfico do polémico sacerdote, da autoria da historiadora Raquel Varela, é hoje apresentado na Ribeira Seca.

E, por fim, Fora de série Ronaldo faz dois golos na passagem de Portugal aos 'quartos' de final da Liga das Nações. Cilindrou a Polónia por 5-1.

Tudo isto e muito mais poderá ler no seu DIÁRIO em papel ou através da versão e-paper.

Poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da aplicação de telemóvel introduzindo no motor de busca 'dnoticias.pt'.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.

Boas leituras com o seu DIÁRIO.