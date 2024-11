PSD apresenta voto de protesto contra "perseguição e intimidação" a bombeiro pelo executivo de Santa Cruz

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada, hoje, na Assembleia Legislativa, a um voto de protesto "contra a perseguição e intimidação a um bombeiro por parte do executivo do JPP na Câmara Municipal de Santa Cruz".



Em causa está aplicação de uma sanção disciplinar a um bombeiro da Companhia de Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, aprovada, pelo executivo municipal, na última semana.

Santa Cruz moveu processo e advertiu bombeiro que denunciou "mentirosos" no Facebook A Câmara Municipal de Santa Cruz moveu um processo disciplinar, que culminou numa advertência, a um profissional da corporação de bombeiros local que partilhou no Facebook um comentário a apontar erros numa informação avançada pela autarquia presidida por Filipe Sousa e rotulou “estes senhores do JPP” de “mentirosos compulsivos”. A notícia foi avançada ontem pelo Telejornal da RTP-Madeira, tendo depois o DIÁRIO acesso à decisão camarária.

"Um simples comentário numa rede social originou, conforme foi tornado público, um ano de suspensão de funções, o que só reforça que esta é uma punição absolutamente inadmissível em liberdade. Diante desta situação, o Grupo Parlamentar do PSD apresenta a sua solidariedade ao trabalhador em causa", argumentam os deputados social-democratas num comunicado remetido esta quarta-feira.

No ano em que celebramos 50 anos do 25 de abril de 1974, a Câmara Municipal de Santa Cruz, liderada pelo Juntos pelo Povo, na pessoa do seu presidente, que reiterou esta informação aos órgãos de comunicação social após a reunião de Câmara, revelou pautar-se por uma conduta de perseguição política, de intimidação, de falta de maturidade democrática e de profundo desrespeito pela liberdade de expressão e pelo direito à crítica. Aliás, esta sanção disciplinar, aplicada ao bombeiro que visou o JPP num comentário numa rede social, contraria, até, todas as orientações jurisprudenciais, inclusivamente do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, que vem defender que as instituições públicas devem tornar-se mais tolerantes. Grupo Parlamentar do PSD

Para a bancada 'laranja' no parlamento regional, esta atitude revela, também, "a dificuldade em aceitar e em conviver com a crítica por parte deste partido [JPP] e dos seus dirigentes", pelo, insistem "não será possível deixar passar impune este facto e esta situação".