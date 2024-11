Conheça o ‘Explora I’, o navio de luxo que está a fazer escala inaugural no Funchal

Chegou ao porto do Funchal por volta das 9 horas deste sábado e é um dos navios que está a marcar o segmento de cruzeiros de luxo. O ‘Explora I’ parte por volta das 18 horas, mas antes fomos conhecer o seu interior.

Desenhado para dar a sensação de iate de luxo privado, o navio conta com 461 suites todas com vista para o mar, 5 piscinas e 6 restaurantes.

Este é um navio comprometido com a sustentabilidade, com planos para gestão de lixo e poupança de energia. Não é permitido o recurso a plástico descartável e conta com energia híbrida.

Este é um barco em muito semelhante ao ‘Explora II’, que já esteve de visita ao porto funchalense.