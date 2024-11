Piloto luso Miguel Oliveira satisfeito com bom desempenho no adeus à Trackhouse

O piloto português Miguel Oliveira (Aprilia) revelou hoje ter ficado "satisfeito com o bom desempenho" no Grande Prémio da Catalunha de MotoGP, que terminou na 12.ª posição, após quase dois meses de paragem por lesão.

"Gostei da corrida. Foi uma daquelas em que se ataca do princípio ao fim o máximo que se pode. O meu ritmo era muito consistente, apesar de, terminada a corrida, não ter a certeza da escolha de pneus que fiz para a traseira [pneu duro]", disse o piloto natural de Almada, citado pela assessoria de imprensa da equipa Trackhouse, após a ultima corrida de 2024.

Miguel Oliveira revelou ter sido o terceiro piloto com pneu duro na roda traseira, tendo terminado a cinco segundos do mais rápido dos três, Franco Morbidelli (Ducati), que foi oitavo.

"Não sei se teria sido melhor arriscar no pneu macio, porque o médio não era a melhor escolha", frisou.

De qualquer forma, mostrou-se "satisfeito" com o resultado.

"Fiz o meu trabalho, com um bom desempenho na despedida da equipa e estou satisfeito por isso", frisou o piloto português, que na próxima temporada se muda para a Pramac Yamaha.

Miguel Oliveira terminou a edição deste ano do Mundial de MotoGP na 15.ª posição, com 75 pontos, apesar de ter falhado as corridas da Indonésia, Japão, Austrália, Tailândia e Malásia, devido a lesão, na sequência da queda sofrida nos treinos livres do GP da Indonésia, em 29 de setembro.

Esta foi a sexta temporada do piloto português, de 29 anos, na categoria rainha do Mundial de Velocidade.