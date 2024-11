Francisco Gomes "acusa José Manuel Rodrigues de ser o tarefeiro de Miguel Albuquerque"

Numa nota de imprensa divulgada esta manhã, o deputado do CHEGA (CH) na Assembleia da República, Francisco Gomes, "acusa José Manuel Rodrigues de estar a violar as regras da democracia e da Assembleia da Madeira porque, a seu ver, está desesperado e quer manter a sua posição a todo o custo".

O parlamentar do CH afirma que "o líder do parlamento regional tornou-se um símbolo de vergonha e de ilegalidade porque, em vez de garantir a imparcialidade que a conjuntura regional exige, escolheu ser o 'tarefeiro' do PSD-Madeira e uma marioneta nas mãos de Miguel Albuquerque", aponta.

"José Manuel Rodrigues perdeu toda a legitimidade pois assumiu-se como o arquiteto de uma tramoia para manter o seu tacho e o de Miguel Albuquerque. Rasgou o regimento, rasgou a lei, manipulou o gabinete jurídico da assembleia, manietou a deputada do seu partido e pensa que vai tratar os madeirenses como tolos. Tudo porque está tão agarrado quanto Albuquerque." Francisco Gomes

O parlamentar madeirense não se fica por aqui e, também, "teceu críticas à sequência de eventos que culminou no adiamento da moção de censura e afirma que a mesma foi preparada nos bastidores da assembleia entre José Manuel Rodrigues e o PSD-Madeira. A seu ver, quer José Manuel Rodrigues, quer o PSD-Madeira, estão a trair o bem-estar da Região e a por à frente de tudo os seus próprios interesses porque têm medo de ir a votos e de ouvir a revolta da população face ao clima de corrupção instalado na Madeira", lamenta.

E explica a sua posição: "Aceitou, na conferência de líderes, um requerimento oral que não podia ter aceitado. Depois, dá ordem ao gabinete jurídico para martelar um parecer que lhe salvasse a cara. No dia a seguir, abstém-se na votação, mas engana a deputada do seu partido a votar a favor. Tudo para que ele apareça como magnânimo, quando a verdade é que é ele o grande protetor e o moço de recados de Miguel Albuquerque."

Para Francisco Gomes é uma garantia que o CH "não se dá por vencido e levará até às últimas consequências a luta pela transparência e pela legalidade. Na sequência do que já foi anunciado por Miguel Castro, presidente do CHEGA-Madeira, o deputado na República confirma que o partido está já a recorrer às instâncias judiciais para garantir a votação da moção de censura apresentada pelo CHEGA-Madeira o quanto antes", reafirma.