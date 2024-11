CDS congratula-se com "excelente desempenho financeiro" da Câmara de Santana

O CDS congratula-se pelo excelente desempenho financeiro da Câmara de Santana, anunciado pelo Anuário dos Municípios Portugueses. Santana é um exemplo de uma boa governação do CDS e a demonstração de que onde o partido assume a capacidade de decisão, sabe fazê-lo com responsabilidade e com competência. CDS/PP-Madeira

Foi desta que forma que o partido reagiu à notícia, que fez manchete na edição impressa de terça-feira, 12 de Novembro, do DIÁRIO.

Dívida das câmaras ascende a 110 milhões Santana é o município da Região com melhor desempenho financeiro. Ribeira Brava quase duplicou o passivo e o Funchal lidera o ranking do Anuário dos Municípios Portugueses, com um calote de 57,4 milhões de euros. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 12 de Outubro.

Para os centristas, "ser a segunda Câmara do país mais bem gerida, no seu ranking, diz tudo sobre o rigor com que os autarcas do CDS governam as suas terras".

"Apesar de ter herdado uma elevada dívida, quando ganhou as eleições, em 2013, os eleitos do CDS souberam dar a volta à situação, recuperaram financeiramente a Câmara e, mesmo assim, reduziram impostos e investiram na melhoria da vida da população. Numa década, o CDS devolveu a saúde financeira a Santana e fez uma aposta decisiva no apoio às famílias do concelho", destaca ainda a nota remetida hoje às redacções.

O comunicado evidencia ainda que o trabalho realizado por Teófilo Cunha e Dinarte Fernandes e as equipas " honra e orgulha o CDS".

Segundo o Anuário Financeiro dos Municípios, ontem divulgado, aquele concelho da região autónoma da Madeira foi a segunda autarquia entre os municípios de pequena dimensão com melhor eficiência financeira, com a Câmara de Grândola (distrito de Setúbal), em primeiro lugar e Óbidos (distrito de Leiria) em terceiro.

Os 'rankings' do Anuário Financeiro foram elaborados com base na pontuação obtida pelos municípios em 10 indicadores, para um máximo de 1.900 pontos, relativos a eficiência e eficácia financeira, como a liquidez, o peso do passivo exigível no ativo, o passivo por habitante e os impostos diretos por habitante.

Segundo o Anuário, a pontuação máxima em 2023 foi obtida por grandes municípios, com a melhor pontuação a ser alcançada pela Câmara de Sintra (distrito de Lisboa), com 1.675 pontos, seguida dos municípios de Maia (distrito do Porto), com 1.592 pontos, e de Santa Maria da Feira (distrito de Aveiro), com 1.583.

Tendo em conta apenas a lista de municípios de média dimensão, as câmaras de Abrantes (1.676), em Santarém, e as algarvias de Lagoa (1.543) e Tavira (1.470), no distrito de Faro, foram as que obtiveram melhores resultados.

À frente da lista de municípios pequenos com melhores resultados no global dos índices estão Grândola (1.687), em Setúbal, Santana (1.622), na Madeira, e Óbidos (1.594), em Leiria.