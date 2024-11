Miguel Oliveira revela que teve falha mecânica na corrida sprint de Barcelona

O português Miguel Oliveira revelou hoje ter sentido problemas mecânicos na sua Aprilia durante a corrida sprint do Grande Prémio de Barcelona de MotoGP, derradeira prova do Mundial de motociclismo de velocidade, em que terminou na 18.ª posição.

Miguel Oliveira, que regressou este fim de semana à competição depois da lesão sofrida em 29 de setembro, na Indonésia, largou do 14.º lugar da grelha, depois de ter ficado a 0,083 segundos de garantir um lugar na segunda fase da Qualificação, a Q2.

"Não me senti muito mal. Hoje, na volta rápida, foi um pouco mais duro, especialmente na primeira tentativa, em que estava apenas a preparar-me e a poupar energia", explicou o piloto da equipa Trackhouse.

Oliveira admitiu ter feito, ainda assim, "uma volta decente" apesar das "limitações no pulso" lesionado. "De facto, não estava à espera de ficar tão perto de passar à Q2", frisou.

No entanto, na corrida sprint não conseguiu tirar partido da posição na grelha, devido a um problema com o dispositivo usado no arranque para baixar a altura da mota e impedir que a roda dianteira levante.

"A corrida sprint foi um pouco mais complicada por causa de um pequeno problema com o dispositivo que regula a altura. Temos dois diferentes, um para ativar no arranque e outro para a corrida, mas tive alguns problemas para desativar o dispositivo e a mota ficou presa na posição mais baixa cinco vezes durante a corrida e em locais complicados", explicou Miguel Oliveira.

O piloto luso sublinhou que o problema "não era constante", pelo que a prova foi feita de "altos e baixos por causa disso".

"Vamos ver o que nos traz o dia de amanhã [domingo]. Vai ser interessante", concluiu o piloto português.

A prova foi vencida pelo italiano Francesco Bagnaia (Ducati), bicampeão do mundo, que recuperou cinco pontos ao líder do campeonato, o espanhol Jorge Martin (Ducati), que foi terceiro classificado.

Os dois chegam à corrida de domingo, a última da temporada, separados por 19 pontos, com vantagem para Martin, quando estão 25 em disputa.

Miguel Oliveira manteve o 15.º lugar do campeonato, com 71 pontos.