Porto de Lisboa instala primeira turbina eólica urbana da Windcredible

O Porto de Lisboa passa a ser o primeiro do país a contar com uma turbina eólica urbana, graças a uma colaboração entre a APL – Administração do Porto de Lisboa e da startup tecnológica Windcredible. Este é encarado como mais um passo no compromisso com a inovação e a sustentabilidade ambiental.

A APL celebra esta parceria com a Windcredible por ocasião do Dia Nacional do Mar, que se assinala amanhã, dia 16 de Novembro, data em que se pretende destacar a importância que o mar tem na história e na identidade de Portugal, bem como para a economia e para o desenvolvimento da área de influência do Porto de Lisboa.

Apoiámos o projecto desde a primeira hora, por considerá-lo promissor e com grande mérito na inovação sustentável urbana, e esse apoio do Porto de Lisboa revelou-se certeiro de imediato, quando a Windcredible foi distinguida com o prémio de Melhor Desempenho, no desafio Road 2 WebSummit 2022. Carlos Correia, Presidente do Conselho de Administração

A turbina foi instalada na Torre VTS do Porto de Lisboa, em Algés, e é parte de um projecto-piloto que visa avaliar a viabilidade do uso de turbinas eólicas em áreas urbanas e portuárias, com potencial de replicação tanto em Lisboa como noutras localidades ou portos. Trata-se do modelo "Urban", que tem uma capacidade de geração de até 1 kW, com a capacidade de garantir entre 30% e 60% das necessidades anuais de eletricidade uma habitação de média dimensão.