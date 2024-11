João Palhinha falha jogos de Portugal com Polónia e Croácia

O médio João Palhinha vai falhar os jogos de Portugal com Polónia e Croácia, das duas últimas jornadas da Liga das Nações, devido a lesão, divulgou hoje a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Numa pequena nota publicada no seu site oficial, a FPF avançou que Palhinha, jogador do Bayern Munique, é baixa certa para os próximos e últimos jogos do Grupo A1 e que já iniciou o período de recuperação na Cidade do Futebol, Oeiras.

Também no seu site oficial, o Bayern confirmou a lesão do médio de 29 anos, acrescentando que tem um problema num adutor.

Para já, Palhinha vai continuar na Cidade de Futebol em recuperação e, mais tarde, deverá regressar a Munique.

O internacional português já tinha falhado os últimos dois treinos de Portugal, que na sexta-feira defronta a Polónia, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que pode confirmar a passagem aos quartos de final da Liga das Nações.

Ainda hoje, após o almoço, a comitiva lusa viaja até ao Porto e, às 19:30, no Estádio do Dragão, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar vão fazer a antevisão do encontro em conferência de imprensa.

O embate frente aos polacos vai ser arbitrado pelo lituano Donatas Rumsas e tem inicio agendado para as 19:45.

Em 18 de novembro, Portugal visita a Croácia, em Split, e fecha a fase de grupos.

Portugal lidera o Grupo A1, com 10 pontos, mais três do que a Croácia, que tem sete, com as duas equipas seguidas de Polónia, com quatro, e Escócia, com um.

Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro agrupamentos da Liga A da quarta edição da prova seguem para os quartos de final.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes, e ficou-se pela fase de grupos da Liga A em 2020/21 e 2022/23.

Lista dos 24 convocados:

- Guarda-redes: Diogo Costa (FC Porto), Rui Silva (Betis, Esp) e José Sá (Wolverhampton, Ing).

- Defesas: Diogo Dalot (Manchester United, Ing), João Cancelo (Al-Hilal, Ara), António Silva (Benfica), Tomás Araújo (Benfica), Tiago Djaló (FC Porto), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Nélson Semedo (Wolverhampton, Ing), Renato Veiga (Chelsea, Ing) e Nuno Tavares (Lazio, Ita).

- Médios: João Neves (Paris Saint-Germain, Fra), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruno Fernandes (Manchester United, Ing), Vitinha (Paris Saint-Germain, Fra), Otávio (Al Nassr, Ara) e Samuel Costa (Maiorca, Esp).

- Avançados: Cristiano Ronaldo (Al Nassr, Ara), João Félix (Chelsea, Ing), Rafael Leão (AC Milan, Ita), Pedro Neto (Chelsea, Ing), Francisco Trincão (Sporting) e Francisco Conceição (FC Porto).