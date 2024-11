'VIII Corrida dos Homens' motiva alterações temporárias ao trânsito

No próxima sábado, dia 16 de Novembro, devido à realização da prova de atletismo denominada 'VIII Corrida dos Homens', será necessário proceder à interrupção da circulação automóvel, à passagem dos atletas no centro do Funchal, informa a Câmara Municipal do Funchal.

Assim, a partir das 16h30, o trânsito será interrompido: na Rua do Aljube, Ponte do Bettencourt, Rua Fernão Ornelas, Rua Visconde do Anadia, Praça da Autonomia (faixa norte), Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses (faixa Norte), Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro e Avenida Arriaga (norte).

A Câmara Municipal do Funchal agradece, desde já, a compreensão dos condutores pelos transtornos causados, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente no local e no cumprimento das instruções da Polícia de Segurança Pública

Para mais informações, consulte a plataforma municipal infomobilidade.funchal.pt.