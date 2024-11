Trabalhadores da função pública aumentam 1% até Setembro para 746.502

O número de trabalhadores da administração pública subiu 1% até 30 de setembro, em termos homólogos, para 746.502 postos de trabalho, tendo registado uma queda de 0,4% face ao trimestre anterior, segundo dados hoje divulgados pela DGAEP.

"A 30 de setembro de 2024, o emprego no setor das administrações públicas situava-se em 746.502 postos de trabalho, assinalando um aumento de 1,0% em termos homólogos e uma quebra de 0,4% face ao trimestre anterior", refere a Síntese Estatística do Emprego Público (SIEP), elaborada pela Direção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP).

Segundo o mesmo documento, "em termos homólogos, o aumento de 7.428 postos de trabalho foi distribuído principalmente entre a administração central (+0,8%, correspondendo a +4.302 postos de trabalho) e a administração local (+3,0%, correspondendo a +4.062 postos de trabalho), neste caso decorrente sobretudo do acréscimo nas câmaras municipais".

Já em comparação com o trimestre anterior, "o emprego no setor das administrações públicas diminuiu 3.213 postos de trabalho (-0,4%), com quebras em todos os setores, exceto na administração local", lê-se na nota.

A SIEP indicou ainda que, "em julho de 2024, o valor da remuneração base média mensal dos trabalhadores a tempo completo no setor das administrações públicas situava-se em 1.763,4 euros, correspondendo a uma variação global média de +0,7%, face a abril de 2024, e a uma variação homóloga de +6,9%".

Este crescimento, refere, "é resultado da conjugação de vários fatores, tais como: a entrada e saída de trabalhadores com diferentes níveis remuneratórios, medidas de valorização remuneratória aprovadas para os trabalhadores em funções públicas" e a atualização do valor da remuneração mínima mensal para 820 euros e do valor da base remuneratória (BRAP) para 821,83 euros.

De acordo com a SIEP, o "ganho médio mensal nas administrações públicas é estimado, para julho de 2024, em 2.112,6 euros, correspondendo a uma variação trimestral de +1,6% e a uma variação homóloga de +8,0%".