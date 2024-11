Espectadores de cinema caem 11% até Setembro

O número de espectadores de cinema entre Janeiro e Setembro deste ano na Região Autónoma da Madeira caiu quase 11%, com reflexos na bilheteira, embora as sessões quase não tenham diminuído.

"De acordo com os dados provisórios disponibilizados pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), entre Janeiro e Setembro de 2024, contabilizaram-se 10.786 sessões de cinema na Região Autónoma da Madeira (RAM), traduzindo numa diminuição de 0,1% face a igual período de 2023", ou seja apenas menos 15 sessões.

Já o número de espectadores "foi de 157.360, diminuindo 10,9% em termos homólogos, enquanto as receitas de bilheteira foram de cerca de 930 milhares de euros, decrescendo 6,1% comparativamente ao mesmo período do ano anterior". Em termos práticos, foram menos 19.221 espectadores e menos 61 mil euros de receita.

Ao contrário do que seria de supor, "reduzindo o âmbito de análise ao 3.º trimestre de 2024, observa-se que as sessões e as receitas aumentaram 2,9% e 3,9%, respectivamente, face ao período homólogo, enquanto os espectadores diminuíram 2,4%", para 4.057 sessões, 460 mil euros de receita e 76.831 espectadores.