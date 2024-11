Lucros do El Corte Inglês aumentam 11% no primeiro semestre para 203 ME

O El Corte Inglés fechou o primeiro semestre do exercício fiscal de 2024-2025 com um resultado líquido de 203 milhões de euros, uma subida de 11% face ao período homólogo, anunciou ontem o grupo.

Em comunicado, o Grupo El Corte Inglés refere que o lucro líquido recorrente foi de 158 milhões de euros, refletindo uma subida de 38,4% face aos 114 milhões de euros contabilizados no primeiro semestre de 2023.

No período em análise, o volume de negócios do retalhista espanhol totalizou 8.041 milhões de euros, subindo 2,3% em termos homólogos, com a informação hoje divulgada a referir que o grupo registou melhorias em "todas as suas áreas de negócio".

Até ao final do primeiro semestre do exercício fiscal de 2024-2025, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) atingiu 520 milhões de euros, avançando 12,3%.

Das várias áreas de negócio, a de 'retail' cresceu 2,3% em termos homólogos e comparáveis, com a subida a ser sustentada no comportamento das margens, sobretudo das marcas próprias de decoração e moda, adianta o comunicado.

As vendas das Viagens El Corte Inglês cresceram 6,1%, com o segmento de lazer a registar uma subida de 10,3%.

No âmbito dos negócios financeiros, os seguros aumentaram 6,1% para os 137 milhões de euros enquanto a Financeira El Corte Inglês registou uma subida do volume de negócios de 6,3%.

No semestre em análise, a dívida financeira líquida do grupo situou-se nos 1.933 milhões de euros (correspondendo a 1,7 vezes o seu EBITDA), tendo recuado 195 milhões de euros em termos absolutos face a agosto de 2023.

"A solidez do balanço e da criação de fluxos de caixa nestes primeiros seis meses não só permitiu redução da dívida como a manutenção dos investimentos em diferentes áreas de crescimento do grupo", lê-se na mesma informação.