Passageiros nos aeroportos nacionais aumentam 4,4% até Setembro para 54,4 milhões

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais aumentou 4,4% nos primeiros nove meses do ano, face ao mesmo período de 2023, para 54,4 milhões, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, hoje divulgados.

O Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, tendo registado crescimentos no número de passageiros desembarcados (+1,6%) e embarcados (+1,7%) face ao mesmo período do ano passado.

França e Espanha ocuparam a segunda e terceira posição como principais países de origem e de destino.

Numa análise apenas ao mês de setembro, verificou-se que os aeroportos nacionais movimentaram 6,9 milhões de passageiros correspondendo a um aumento de 3,6%, face a setembro de 2023.

Durante os primeiros nove meses do ano, registaram-se máximos históricos nos valores mensais de passageiros nos aeroportos nacionais.

Em setembro, registou-se o desembarque médio diário de 115.100 passageiros, valor superior em 3,8% ao registado no mesmo mês do ano passado (110.900), "apesar do impacto do fecho por 24 horas do aeroporto do Porto, no dia 10 de setembro, para trabalhos de reabilitação da pista", realçou o INE.

Nos primeiros nove meses do ano, o movimento de carga e correio cresceu 14,9%, para 185.890 toneladas, enquanto no mês de setembro registou-se um aumento homólogo de 17,2%, para 20.600 toneladas de carga e correio movimentadas.