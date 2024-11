Adoro.Ser.Mulher promove mesa redonda dedicada ao sector imobiliário

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira, entidade que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, realiza pelo sexto ano consecutivo o ciclo de mesas redondas. Neste sentido, promove na próxima segunda-feira, 18 de Novembro, pelas 19 horas, uma mesa redonda dedicada à temática 'Questões Legais no Sector Imobiliário'.

A iniciativa, que terá lugar no hotel Barceló Old Town, no Funchal, tem como objectivo "ouvir a sociedade civil, destacando acima de tudo mulheres e homens que têm protagonizado a diferença", lê-se num comunicado enviado.

Do painel fazem parte Patrícia Viveiros, especialista em direito imobiliário, Artur Baptista, presidente do Conselho Regional da Ordem dos Advogados , Cláudio Gouveia e Bernardete Santos, advogados. A moderar a conversa estará Dália Gouvria, associada, advogada e empresária.