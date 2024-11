Livro dedicado a Virgílio Pereira apresentado hoje

A Biblioteca Municipal do Funchal recebe, esta quarta-feira, a apresentação do livro ‘Professor Virgílio Pereira: Subsídios para o estudo da Presidência da Comissão Administrativa da C. M. Funchal – 1974-1977’, da autoria de Diogo Luís,

O momento acontece às 18 horas, na sala de leitura daquela biblioteca, no Edifício 2000.

A obra foi recentemente editada pela Lisbon International Press e conta com prefácio de Alberto João Jardim, antigo presidente do Governo Regional da Madeira.

Conforme podemos ler na sinopse do livro, temos nestas páginas o “discurso direto recolhido em vida de Virgílio Higino Gonçalves Pereira”, bem como testemunhos de outros intervenientes à época. O autor baseou-se, ainda, em documentação publicada e não publicada, resultando uma obra que pode ser vista “como um pouco da história política da Madeira”, que procura “contribuir para que a memória colectiva de um povo prevaleça para registo de gerações futuras.”

A apresentação será feita por Bruno Pereira, que além de ser neste momento vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal é filho de Virgílio Pereira.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira, dia 13 de Novembro, Dia Mundial da Generosidade.

Agenda

9h00 - reunião plenária na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

12h00 - os Claustros do Convento de Santa Clara recebem o lançamento da emissão filatélica, pelos CTT, do Selo Comemorativo do 60.º Aniversário da Orquestra Clássica da Madeira.

CTT lançam três selos e bloco filatélico dedicados à Orquestra Clássica da Madeira Foi lançada esta sexta-feira, dia 23 de Agosto, uma emissão filatélica dedicada à Orquestra Clássica da Madeira, por parte dos CTT – Correios de Portugal. A orquestra teve a sua origem na 'Orquestra de Câmara da Academia de Música da Madeira', concebida e gerida pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira e este ano completa 60 anos de existência.

16h00 – início da formação ‘Ser Voluntário’, organizada pela Comissão Coordenadora de Voluntariado da Universidade da Madeira. Iniciativa acontece na Sala do Senado, no Campus da Penteada.

21h00 - concerto da Orquestra de Bandolins da Madeira, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

Efemérides

1460 - Morre, com 66 anos, o infante D. Henrique, foi o principal impulsionador da expansão ultramarina.

1940 - Estreia-se, em Nova Iorque, o filme "Fantasia", clássico da animação de Walt Disney.

1961 - A Comissão de Tutela das Nações Unidas (ONU) condena a política colonial portuguesa.

Foto DR

1972 - O Comité de Descolonização das Nações Unidas (ONU) reconhece os movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné legítimos representantes dos seus povos.

1974 - Yasser Arafat, líder da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), defende, na Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), a criação de um estado palestiniano congregando cristãos, muçulmanos e judeus.

1975 - A Organização Mundial de Saúde anuncia que o continente asiático se encontra livre da varíola.

1983 - Portugal qualifica-se pela 1.º vez para o Europeu de futebol.

Foto DR

1985 - Na erupção do vulcão Nevado del Ruiz, na Colômbia, inativo há 400 anos, morrem mais de 23 mil pessoas, a maioria na cidade de Armero, localizada a 48 km da base do vulcão.

1994 - Os suecos aprovam, em referendo, a adesão à União Europeia.

2001 - Guerra do Afeganistão. Tomada de Cabul e de Herat pelas forças da Aliança do Norte.

2002 - O Prestige, petroleiro com pavilhão das Bahamas, carregado com 77 mil toneladas de combustível, encalha a 28 milhas a oeste do cabo Finisterra, na Galiza.

Foto DR

2013 - Um tribunal galego determina não haver responsabilidade penal imputável pelo acidente do Prestige, em Espanha, atribui a um falhanço estrutural cuja origem "ninguém sabe precisar", absolvendo os três arguidos acusados no processo.

2014 - A Polícia Judiciária detém 11 pessoas suspeitas de corrupção, branqueamento de capitais, tráfico de influência e peculato, no âmbito de uma investigação sobre atribuição de vistos 'gold'. O direc nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Manuel Jarmela Palos, é um dos detidos.

2014 - O Governo aprova em Conselho de Ministro a reabertura do processo de privatização da TAP, pela alienação de ações representativas de até 66% do capital social da TAP SGPS.

2015 - Atentados em vários locais de Paris, França, (no Estádio de França, nos restaurantes Petit Cambodge, La Belle Equipe e Le Comptoir Voltaire, nos bares Le Carillon e La Bonne Bière, e na sala de concertos Bataclan) fazem 129 mortos e cerca de 300 feridos. Os atentados são reivindicados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

2017 - A União Europeia decide, por unanimidade, aplicar sanções à Venezuela, incluindo um embargo de armas e outro material "que possa ser usado para a repressão interna".

2018 - Michel Barnier, o negociador da União Europeia para o "Brexit", anuncia acordo para a saída do Reino Unido a 29 de março de 2019. A União Europeia aprova.

2023 - João Galamba apresenta o pedido de demissão do cargo de ministro das Infra-estruturas, por considerar que é a única decisão possível para assegurar à família a tranquilidade e discrição a que têm direito.

Pensamento do dia