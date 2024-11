Mural dedicado à Educação para assinalar 50 anos do 25 de Abril em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz, associando-se ao 50º aniversário do 25 de Abril, está a desenvolver um mural na parede de uma antiga Escola Primária, no Centro Histórico de Santa Cruz. O painel é alusivo à Educação, um tema caro à Revolução de Abril.

A autarquia realça, em comunicado de imprensa, que "o 25 de Abril é um marco histórico em Portugal, um momento de renovação, liberdade e unidade que assinalou a transição para a democracia", pelo que "a melhor forma de celebrar esta data tão importante é recontar a história de uma maneira visual e envolvente".

Este projecto dos 'Murais de Liberdade', alusivos ao 25 de Abril, está ser desenvolvido pelo Studio Ruído em todo o país, com o apoio e financiamento do Turismo de Portugal, na sequência da celebração do 50.º aniversário do 25 de Abril.

'Ruído' é um projecto artístico que junta os artistas portugueses Draw e Contra, com vasta experiência no graffiti e na arte urbana. A sua colaboração única combina o estilo monocromático e humano de Draw com a abordagem colorida, geométrica e textual de Contra. Com um extenso histórico nacional e internacional de pinturas, 'Ruído' explora a interação entre o ser humano e o espaço, criando obras de arte emocionais e reflexivas com um forte impacto na valorização da paisagem urbana

A ideia é criar uma série de 14 murais, que representem diferentes momentos da história do 25 de Abril em diversos lugares do nosso país. Cada pintura será uma obra de arte que narra uma parte significativa deste capítulo da história de Portugal. O Studio Ruído pretende destacar histórias, acontecimentos e pessoas locais que, de alguma forma, tiveram um papel importante neste período de transição e consolidação da democracia.

O objectivo deste projecto é criar um roteiro artístico nacional que pode unir diferentes cidades e regiões de Portugal em torno de um tema comum, fortalecendo a identidade nacional e o orgulho na herança histórica local. Estes murais farão ainda parte de uma publicação e o seu processo e fotos serão apresentados no Museu da Resistência, em Peniche.