Rui Duarte promove duas mexidas no 'onze' do Marítimo frente ao Leixões

O treinador do Marítimo promoveu duas alterações no 'onze' titular que vai a jogo diante o Leixões, no Estádio do Mar, em jogo alusivo à 11.ª jornada da II Liga.

Em relação ao último desafio, que acabou em derrota, nos Barreiros, frente ao Penafiel (1-2), Rui Duarte faz duas mexidas na equipa inicial e promove à titularidade os avançados Martim Tavares e Cristian Ponde.

São as únicas novidades escalonadas pelo técnico verde-rubro, que substitui outras duas peças: Patrick e André Rodrigues - o extremo nem se senta no banco de suplentes depois de ter sido aposta nos últimos dois embates, precisamente desde a chegada de Rui Duarte ao Marítimo.

O regresso do avançado Borukov, que atravessou um longo período de recuperação após lesão, também constitui novidade nesta ficha de jogo. Para já, começa a partida no banco.

Eis o onze titular do Marítimo: Gonçalo Tabuaço; Igor Julião, Romain, Rodrigo Borges e China; Danilovic, Fransérgio e Carlos Daniel; Cristian Ponde, Euller e Martim Tavares.

No banco de suplentes estão Samu, Junior Almeida, Pedrinho, Borukov, Pedro Empis, Francisco Gomes, Tavares, Tomás Domingos e Patrick.

Imagem Club Sport Marítimo

O Leixões – Marítimo tem início marcado para as 14h00 e a partida conta com transmissão televisiva em sinal aberto na SPORT TV +. O encontro será chefiado por António Nobre, da Associação de Futebol de Leiria.