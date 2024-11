Associação Adoro.Ser.Mulher debate Sector Imobiliário na RAM

A Associação Adoro.Ser.Mulher na Madeira, entidade que promove e impulsiona o empreendedorismo no feminino, realiza pelo 6.º ano consecutivo o ciclo de mesas redondas, este ano, dedicado à temática do Sector Imobiliário na RAM.

"Esta iniciativa, que sublinha uma determinada temática/área profissional, tem como objectivo ouvir a sociedade civil, destacando acima de tudo mulheres que têm protagonizado a diferença", revela à imprensa.

Assim, nos dias 4, 11 e 18 de Novembro, pelas 19h00, será abordado 'O Sector Imobiliário na RAM', no Hotel Barceló Funchal OldTown, parceiro desta iniciativa, com entrada livre.

Dia 4 - 'Uma perspetiva sobre o Setor Imobiliário' com as convidadas:

Nídia Nunes | Consultora Imobiliária KW

Sara Jardim | Consultora Imobiliária REMAX ELITE

Fabíola Michelangeli | Empresária Construção Civil

Moderação de Bárbara Gonçalves, associada e consultora imobiliária.

Dia 11 - 'O poder da Imagem no Setor Imobiliário' com as convidadas:

Valquíria Abreu | fotógrafa

Clara Costa | gestora de redes sociais

Paula Lourenço | especialista em imagem

Moderação Verónica Faria, associada, coach e formadora.

Dia 18 - 'Questões legais no Setor Imobiliário'

Patrícia Viveiros | jurista, especialista em imobiliário

Artur Batista | presidente do conselho regional da Ordem dos Advogados

Bernardete Santos | advogada

Moderação Dália Gouveia, associada, advogada e empresária.

Na próxima segunda-feira decorre a primeira Mesa Redonda, no Hotel Barceló Funchal OldTown, com entrada livre.