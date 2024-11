Populares apagam incêndio em habitação junto ao Campo do Marítimo

Ao início da noite desta segunda-feira, os moradores conseguiram apagar um incêndio que deflagrou numa habitação, nas imediações do Complexo Desportivo do Club Sport Marítimo, no Funchal (mais concretamente perto da Estação de Serviço da Galp).

O alerta foi dado às 19:31 horas, tendo sido mobilizados para o local 12 elementos dos Bombeiros Sapadores.

Todavia, quando os bombeiros chegaram ao local o incêndio já estava extinto, graças aos populares.

Arderam dois colchões.