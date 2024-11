PAN não tem ainda sentido de voto mas deve de haver continuidade

A deputada Mónica Freitas este reunida com o Governo Regional para apresentar as reivindicações do partido para o próximo orçamento.

No final, a deputada deu exemplos do que é pedido, que vai ao encontro do que o PAN conseguiu no Programa de Governo e no primeiro orçamento. Agora há que dar continuidade.

Estão em causa temas como a vacinação e esterilização de animais, igualdade de género, a reabertura do centro da Associação de Apoio à Vítima, a criação de um ecoparque na zona Oeste e a melhoria das condições de transporte de animais domésticos no Lobo Marinho.

O PAN diz que o sentido de voto não está definido, mas como admite que se trata de propostas de continuidade, deve-se de admitir também a continuidade do voto a favor.