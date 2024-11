Saiba como fazer um calendário do advento

11 de Novembro. Estamos a pouco mais de um mês para o Natal e muitos já começam a se deixar contagiar pela magia que paira no ar nesta altura do ano.

Se é fã do calendário de advento, mas não pretende gastar muito dinheiro, descubra as sugestões da Deco Proteste Casa e comece a fazer a contagem para o Natal de forma divertida.

Pode fazê-lo em tecido e em cartão, usando materiais do dia-a-dia.

1- Calendário do advento em tecido

O primeiro passo é recolher todos os pedaços de tecido que tem guardados. As camisolas e os panos velhos também contam. No entanto, se preferir, compre feltro de várias cores. É um bom material para as decorações de Natal.

Escolha uma base

Utilizando um dos tecidos, de preferência o maior, faça uma base, recortando-o em forma de árvore de Natal, de estrela ou do que quiser. Se for um tecido muito fino, poderá ter de reforçar a base, colando-o a um pedaço de cartão com a mesma forma.

Recorte 24 rectângulos do mesmo tamanho

Com os restantes tecidos, faça rectângulos do mesmo tamanho. Como tem de esperar 24 dias do mês de Dezembro até ao dia de Natal, deverá cortar 24 pedaços de tecido, de forma a completar o calendário do advento. Com uma caneta de feltro ou em tecido, desenhe um número em cada rectângulo até ter os 24 rectângulos numerados.

Cosa os rectângulos na base

Organize os rectângulos por ordem crescente na base e cosa-os. Deverá deixar o lado superior do rectângulo por coser, visto ser por aí que vai colocar as surpresas para os mais novos.

Encha os rectângulos

Depois de coser os pedaços de tecido, o seu calendário do advento fica pronto. Falta apenas encher cada rectângulo com guloseimas ou papéis com actividades. Há, ainda, outra forma de fazer o seu calendário e, para isso, vai precisar de 24 meias velhas de todos os membros da família, uma corda e molas. Numere as meias de 1 a 24 e prenda-as, alinhadas, por ordem crescente, na corda, que deverá estar presa na parede. De seguida, encha as meias de cada dia com as lembranças que quiser.

2- Calendário do advento em cartão

Se não tiver tecidos em casa, guarde os cilindros de cartão dos rolos de papel higiénico. De preferência, 24 cilindros, um por cada dia do mês de Dezembro até ao dia de Natal.

Faça cartuchos com os cilindros

Dobre as duas extremidades dos cilindros para dentro, de forma a criar um pequeno cartucho. Pode pintá-los de várias cores, se quiser. Desenhe em cada um dos cilindros de cartão um número de 1 a 24.

Cole os cartuchos numa base

Depois, compre uma base de cartão ou cartolina, grande o suficiente para caberem os cilindros todos, e cole-os na base. Quando quiser colocar as surpresas de cada dia, é só abrir a extremidade superior do cilindro e enchê-lo de lembranças.

Ainda com rolos de papel higiénico pode fazer algo parecido com a imagem abaixo: colar as extremidades do cilindro a uma cartolina e fazer uma espécie de 'porta' para cobrir a abertura que fica destapada.

Não precisa de colocar os rolos dentro de uma casa. Pode, por exemplo, fazer uma árvore de Natal em cartolina e colar assim os cilindros como se fossem as bolas de enfeite. Depois, em cada 'porta', desenhe um número. Até pode cortar os cilindros do papel higiénico ao meio, antes de os colar, para que não fiquem tão compridos.

O que colocar colocar no calendário?

Foto Shutterstock

São várias as surpresas que pode colocar em cada uma 'porta'. Dê largas à imaginação. Eis as dicas da Deco Proteste Casa.

- Um papel com uma actividade natalícia diária para fazer em família, como ver filmes de Natal, fazer bolachas alusivas, decorar a casa, ir a uma aldeia do Pai Natal ou fazer presentes à mão

- Uma pequena lembrança ou enfeites para a árvore de Natal

- As tradicionais guloseimas, que agradam miúdos e graúdos

- Se quiser, pode ainda fazer uma espécie de caça às prendas. Cada dia pode ter, assim, uma peça de um 'puzzle', que, no último dia, ficará completo e desvendará o lugar dos presentes. Incluir quebra-cabeças também pode ser uma ideia engraçada.