Marcos Freitas participa a partir de segunda-feira no WTT Champions Frankfurt

Conforme noticia o DIÁRIO na edição impressa deste domingo, Marcos Freitas começa, esta segunda-feira, a disputar o WTT Champions Frankfurt, competição para a qual está qualificado através do ranking mundial, e na qual vai defrontar na ronda de 32 o germânico Dang Qiu.

O internacional português, n.º 46 do ranking mundial, tem como adversário na Süwag Energie Arena em Frankfurt Dang Qiu (13.º), campeão da Europa de singulares em 2022 e vice-campeão do mundo de equipas no mesmo ano. Em 2023, sagrou-se campeão da Europa de equipas e pares mistos.

Programa de segunda-feira, 4 de Novembro



Singulares Masculinos – Ronda de 32

19h15: Marcos Freitas – Dang Qiu (GER)