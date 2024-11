Victor Freitas diz que há partidos "que já estão disponíveis para ser enganados" no próximo orçamento

Victor Freitas começou a sua intervenção, no período antes da ordem do dia, comentando a anunciada vitória de Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos e as consequências negativas que terá para a Europa, para a segurança dos países e para a defesa do ambiente.

O parlamentar socialista também abordou o próximo orçamento regional para 2025 que, garante, será viabilizado pelos mesmos partidos da oposição que o fizeram no OR2024, CDS, PAN e CH.

Sobre o CDS, diz que faz um "espectáculo" antes do orçamento, apresentando propostas que sabe que não serão cumpridas. O CDS, ao contrário dos outros partidos "nem precisa de ser enganado" porque sabe ao que vai.

Em relação ao PAN, lembra que está a apresentar propostas, no parlamento, que já deveriam estar aplicadas.

Mais grave, sublinha, é a posição do CH que acusa de "apoiar o governo e fazer de conta que quer deitar o governo abaixo".

Partidos que, assegura, "estão disponíveis para ser enganados" no orçamento de 2025.

Victor Freitas também apresentou as prioridades do PS para o orçamento, começando pela diminuição da carga fiscal, aplicando o diferencial de 30% em todos os escalões dos impostos e medidas para aumentar salários.

Na saúde, voltou a defender a aplicação dos tempos máximos de espera.

A habitação é, para o PS, uma prioridade, face aos preços do mercado que impedem que qualquer família madeirense possa pagar. "Não há jovens casais que possam acompanhar, sozinhos, esta subida de preços".

O deputado do PS considera as 805 habitações que estão a ser construídas, ao abrigo do PRR, "insuficientes" para as necessidade e defende um "pacto", entre o governo e a oposição para lançar, na Madeira, a construção de 2.500 habitações em três anos.