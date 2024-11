Jardim acusa Albuquerque de "desmoronar" a Madeira

O antigo presidente do Governo Regional da Madeira afirmou hoje, em entrevista à TSF, que Miguel Albuquerque tem estado a destruir o legado que deixou e a "desunir" o PSD/Madeira. Alberto João Jardim confessou também temer novas eleições, na sequência da moção de censura apresentada pelo Chega.

Isto nem em Itália! Só de pensar que vamos andar mais uns anos a brincar com governos a cair sucessivamente porque a direção actual do PSD Madeira é incompetente e os partidos da oposição também o são (...). O PS vai aprovar uma moção de censura cujo texto é contra o próprio PS. Tudo isto é uma baralhada. Depois aparecem uns partidos que diziam o piorio do PSD, mas que agora estão na retranca e dizem que não sabem se votarão a favor ou não da moção Alberto João Jardim

Para Jardim, Albuquerque não está a saber lidar com a crise que se instalou na ilha, motivada pelos casos judiciais.

A solução? Uma nova liderança no partido que está no poder há mais de 40 anos.

"Seria saudável quer para a região, quer para o PSD ele sair com dignidade e ser tratado com dignidade", disse Jardim, lembrando que, em 2015, demitiu-se da presidência do Governo.

"Um líder que não une, não serve. Quando vi em 2015 que o PSD/Madeira estava já fraturado e que já não havia possibilidade de uni-lo, disse que me ia embora", declarou.

Sobre o potencial sucessor de Albuquerque, o antigo líder regional considera que "é preciso aparecer alguém acima das fações e que acabe com os grupos" e que "chame os melhores que cada grupo tem e fazer a reconstrução do PSD/Madeira".

Segundo Jardim, a pessoa certa dentro do partido existe, mas não revelou nomes.