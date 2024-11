Dívida das câmaras ascende a 110 milhões

Santana é o município da Região com melhor desempenho financeiro. Ribeira Brava quase duplicou o passivo e o Funchal lidera o ranking do Anuário dos Municípios Portugueses, com um calote de 57,4 milhões de euros. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 12 de Outubro.

“Há traumas que nunca se ultrapassam”. O testemunho é do presidente da Liga de Combatentes, que em entrevista ao DIÁRIO, critica Estado por só se “lembrar que estamos vivos” 50 anos depois do 25 de Abril. Revela ainda que ainda há ex-militares que não saem de casa por medo.

"Rendimento por quarto no Turismo bate concorrência" é outro dos assuntos em destaque nesta edição. O valor médio, no primeiro semestre, situou-se perto dos 100 euros.

Na Saúde, "Novo preço das consultas sem acordo dos médicos". Previsto aumento de 5 euros agora e mais 5 euros em Janeiro. Governo e Ordem não se entendem.

, "Guitarrista André Santos lança novo disco". Chama-se ‘Vereda’ é o quarto trabalho de jazz, inspirado nos tradicionais trilhos madeirenses.

A 'fechar' a primeira página de hoje "Pereira acusa Cafôfo de afastar partido da liderança da agenda política".

