Paula Cabaço assume comando da Associação Internacional dos Portos da Macaronésia

A primeira assembleia-geral da recém-criada Associação Internacional dos Portos da Macaronésia vai acontecer no dia 11 de Novembro, em Madrid. Isso mesmo é avançado por Paula Cabaço no rescaldo da CAI Conference 2024, que decorreu na passada semana, no Funchal. Será a presidente da APRAM a liderar o primeiro mandato da associação.