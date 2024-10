Trabalhos na escarpa condicionam trânsito na freguesia do Caniço

O trânsito vai estar condicionado entre os dias 5 e 12 de Novembro devido aos trabalhos que serão realizados na freguesia do Caniço, informou a Câmara Municipal de Santa Cruz numa nota emitida.

Em decorrência das avaliações realizadas, a autarquia informa a população que terá início uma operação de remoção de pedras e limpeza de combustíveis vegetais na escarpa sobranceira à estrada do Garajau, visto que “esta área é conhecida por apresentar riscos frequentes de queda de elementos rochosos, colocando em risco a segurança dos transeuntes e motoristas”.

A acção tem como objectivo principal minimizar esses riscos e reforçar a segurança na via.

Adianta, contudo, que para garantir a segurança de todos será criada uma faixa de segurança durante a intervenção.

“Para o efeito, uma faixa de rodagem na estrada do Garajau, no sentido este/oeste, será encerrada entre a Rua da Boca da Cal e os Jardins do Garajau, de 4 a 12 de Novembro de 2024. O tráfego automóvel será controlado por sinais luminosos, assegurando a passagem segura em ambos os sentidos”, informou na mesma nota.