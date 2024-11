Circulação automóvel na Via Expresso Ribeira Brava – Raposeira condicionada

A Concessionária de Estradas Viaexpresso da Madeira, S.A. informa que a circulação automóvel na Via Expresso número 3, Ribeira Brava - Raposeira, estará encerrada nos ramos de acesso/saída, ao km 15.725 e ao km 15.925, por motivo de reparação de pavimentos.

No ramo de entrada, ao km 15.725, sentido decrescente, o encerramento ocorrerá na quinta-feira, 7 de Novembro, entre as 8 e as 18 horas. Enquanto no ramo de saída, ao km 15.925, sentido crescente, ocorrerá no sábado, 9 de Novembro, das 8 às 18 horas.

A entidade responsável alerta os utentes para a possibilidade de desvio para o percurso alternativo constituído pela ER 223.