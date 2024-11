Via rápida à Calheta fica comprometida com moção

Miguel Albuquerque e agora Carlos Teles continuam a colocar pressão no lado dos partidos da oposição sobre a aprovação da moção de censura, dizendo que obras estruturais para o desenvolvimento da Região poderão ficar pelo caminho. Uma dessas, mencionou, é a via rápida entre a Meia Légua à Calheta que ainda está no papel.

Outra empreitada, essa em execução, é o campo de golfe da Ponta do Pargo que poderá derrapar no tempo e em vez de ficar concluída em 2026, não cumprir o prazo do actual caderno de encargos.

Os dois social-democratas falavam numa visita ao caminho real, na freguesia da Faja da Ovelha, um dos lotes que teve um custo de 1,7 milhões de euros, precisou o autarca que vincou a mais-valia que o projecto proporciona no pacote turístico do município que tem tido forte procura pelos passeios pedestres.

“Essa via rápida será uma realidade se nós continuarmos a governar, porque as escolhas em democracias têm consequências”, afirmou, garantindo que o projecto já está “planeado”. Albuquerque condena o quadro de instabilidade política que não permite concretizar investimentos colocando a carga negativa em cima dos partidos de oposição que neste momento têm maioria parlamentar.