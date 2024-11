Marítimo derrotado (2-1) em Leixões

O Marítimo perdeu, esta tarde, em Leixões, por 2-1 , em jogo da 11.ª jornada da II Liga.

No Estádio do Mar, que contou com a presença de 204 adeptos maritimistas, os verde-rubros sofreram o primeiro golo, aos 26 minutos, por Werton, e o segundo tento apareceu, curiosamente na melhor fase da equipa madeirense, aos 84 minutos, num contra-ataque finalizado por Rafael Martins.

Na recta final, Fransérgio ainda conseguiu abanar as redes, aos 90+3, mas o lance acabou invalidado por fora-de-jogo. Minutos depois, aos 90+7, os verde-rubros conseguiram mesmo marcar o golo de consolação, por intermédio de Euller.

Na próxima jornada, que se realiza depois da paragem para as selecções, o Marítimo recebe o Benfica B, numa partida agendada para 1 de Dezembro, às 15h30.