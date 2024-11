Noite tropical regista temperatura acima dos 25℃ na Madeira

Várias estações meteorológicas do IPMA da Madeira tiveram registo de uma noite tropical na madrugada deste domingo. Um fenómeno que é cada vez mais frequente ao longo de todo o ano e que não é novidade no mês de Novembro.

Durante a madrugada houve várias zonas onde a temperatura mínima do ar não baixou dos 20℃, ou seja onde a noite foi tropical.

Foi o caso do Funchal, que atingiu uma temperatura mínima de 25,9℃, às 00h10, da Quinta Grande (25,3℃), Lido (25,0℃), Lugar de Baixo (24,5℃), Cancela (23,2℃), Prazeres (22,9℃), Monte (22,8℃), Porto Moniz (22,4℃), Santa Catarina (21,9℃), Porto Santo (21,4℃), Caniçal (20,9℃) e Ponta do Pargo (20,7).

Para hoje as previsões voltam a apontar temperaturas altas, depois da máxima ter batido, este sábado, um recorde no mês de Novembro ao atingir os 30℃ no Funchal, pelas 20 horas.