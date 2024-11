Rui Duarte quer buscar em Leixões os pontos perdidos com o Penafiel

Rui Duarte quer rectificar o desaire sofrido na sua estreia em casa, como treinador do Marítimo, com uma vitória em Matosinhos, onde joga a formação verde-rubra no próximo domingo, em jogo da 11ª jornada da II Liga. “Vamos ter um jogo difícil, como são todos os da II Liga. O Leixões é uma equipa forte e experiente para este nível de competição, num estádio difícil para se jogar, pois os adeptos têm também um peso grande no desempenho da equipa”, começou por referir o treinador verde-rubro na abordagem ao encontro com o Leixões, em conferência de imprensa desenvolvida ao princípio desta tarde.

De qualquer modo, Rui Duarte mostra-se ciente das dificuldades que vai encontrar. “Tivemos uma semana boa de muito trabalho, na preparação do jogo, e também estamos fortes e convictos que vamos obter um bom resultado. Temos as nossas possibilidades e acreditamos muito nelas de forma a conquistar um bom resultado, e um bom resultado será vencer em Matosinhos, mesmo sabendo que vamos ter uma dura batalha”, sublinha o treinador português.

Pode a derrota diante do Penafiel fazer com que Rui Duarte altere aquele que foi o mesmo ‘onze’ nos seus dois primeiros jogos como treinador do Marítimo. “Apresentamos o mesmo onze porque acreditávamos, pelo bom desempenho tido no primeiro jogo em Felgueiras, que tínhamos muitas possibilidades de continuar a crescer. E a nível exibicional acho que crescemos em relação ao primeiro jogo, o que aconteceu é que tivemos problemas diferentes, pois o Penafiel colocou-nos outro tipo de dificuldades, com um jogo mais directo. Ao Marítimo, a seguir àquela boa entrada, faltou fazer o segundo golo e, de certa forma, ter mais bola e mais controlo do jogo. Após o golo sofrido ficamos menos tranquilos, sobretudo na assertividade para buscar o segundo golo”, sustenta o técnico.

Relativamente a uma eventual mudança na equipa para Leixões, Rui Duarte diz-se convicto que “quem não tem participado no jogo com mais minutos, está a trabalhar bem e a dificultar a vida aos que mais vêm jogando, e isso é bom, pois faz crescer o grupo e manter todos disponíveis para serem utilizados, dificultando assim a minha tarefa”, dando uma palavra aos que chegaram mais tarde ou estão a chegar de lesões, casos de Borukov e Bernardo Gomes.

Para Rui Duarte, a derrota com o Penafiel igualmente serviu para “perceber os pormenores em que a equipa terá de melhorar e ainda potenciar o que fizemos de bem feito”.

Para o treinador verde-rubro não existe o “complexo casa”, mas diz que agora o foco está todo no jogo com o Leixões. “Não acredito que temos mais ou menos possibilidades de jogar fora que em casa. Acredito sim, isso os adeptos do Marítimo vão ver sempre, numa equipa determinada à procura dos três pontos, fora e no seu estádio, com convicção, com atitude e vontade, na busca da vitória em qualquer campo. Depois há um adversário que nos vai colocando problemas diferentes e aos quais temos que nos adaptar, sendo cada vez mais fortes”, desenvolve com convicção.

“Vamos a Leixões com o intuito de rectificar o que não nos correu tão bem no último jogo, na busca dos pontos que perdemos em casa, de forma a nos mantermos na luta pelos primeiros lugares. É esse agora o nosso objectivo”, conclui.