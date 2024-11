Crise política põe em risco redução fiscal e PRR

Redução fiscal e PRR em risco é a manchete desta edição de 10 de Novembro de 2024, dando amplo destaque à actualidade política regional, com uma foto a revelar o momento de tensão que se vive nas hostes partidárias.

"A consequência imediata da aprovação da moção de censura e da queda do governo é o adiamento do Orçamento Regional para 2025. PS recusa 'segurar' no poder Albuquerque que ontem garantiu que ninguém sai do executivo. Leia tudo nas páginas 2 a 5. Saiba também no Fact-Check que a "Madeira volta a entrar em crise política e caminha para novas eleições ao fim de apenas 8 meses" na página 29.

'Meia Serra' em manutenção é outro assunto desta edição. "Paragem de 19 dias custa 900 mil euros e garante operação sem falhas na Instalação de Incineração de Resíduos Sólidos Urbanos", acrescentamos, com uma foto a acompanhar. Leia nas páginas 6 e 7.

Dez ideias para um novo começo é o resumo da "Sétima edição do TEDx Funchal levou centenas ao Centro Cultural e de Investigação", evento que decorreu ontem. Pode ler as principais ideias nas páginas 40 e 41.

Do Porto Santo para a TV

conta a história de mais um jovem, este "natural do Porto Santo" de nome João Pedro Olim, que "foi estagiário do DIÁRIO" e "é jornalista televisivo aos 23 anos e o 50.º entrevistado da nossa 'Geração do Futuro'", uma cara que muitos já terão visto, mas cujas origens provavelmente não conheciam. Saiba mais nas páginas 8 e 9.

Por fim, com apenas um título, mas num tema extremamente relevante. Leia na página 30, em entrevista, que Doenças respiratórias matam mais na Madeira.

Boas leituras e bom domingo.