Avião da easyJet com destino a Tenerife diverge para o Porto Santo

Uma aeronave da companhia área 'low cost' easyJet, que partiu às 13h07 de Edimburgo, Escócia, esta sexta-feira, com destino a Tenerife, Canárias, divergiu, no final desta tarde, para o aeroporto do Porto Santo.

Apesar de não serem conhecidos os motivos que levaram o Airbus A320 Neo a divergir para solo porto-santense, a aeronave esteve pouco mais de uma hora (chegou pelas 16h40), retomando o voo para o destino final às 17h58.

Tem a chegada prevista a Tenerife pelas 18h50.