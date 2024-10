Avião da easyJet divergiu para o Porto Santo

Uma aeronave da easyJet aterrou há poucos minutos no Porto Santo, pois não conseguiu fazê-lo no Aeroporto da Madeira, por causa das condições atmosféricas, nomeadamente vento forte.

Muitos aviões continuam em espera de uma “aberta” entre as duas ilhas do arquipélago, para conseguir aterrar em Santa Cruz.

De relembrar de que o arquipélago madeirense está com aviso amarelo, por causa dos ventos fortes e isso pode continuar a prejudicar as aterragens no aeroporto da Madeira.