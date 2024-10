Marcelo diz esperar que funeral de Odair Moniz decorra em "ambiente de serenidade"

O funeral de Odair Moniz, baleado pela polícia na segunda-feira, na Amadora, realiza-se hoje à tarde na Buraca, ao fim de quase uma semana de desacatos na Área Metropolitana de Lisboa e de duas manifestações na capital.

No sábado, realizaram-se duas manifestações em Lisboa, uma convocada pelo movimento Vida Justa para reclamar justiça pela morte de Odair Moniz, outra marcada pelo Chega "em defesa da polícia", que decorreram de forma "pacífica, em serenidade e com civismo", segundo a PSP.

Ainda ontem à noite, em declarações aos jornalistas, junto ao Teatro da Trindade, em Lisboa, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esperar que o funeral de Odair Moniz decorra num "ambiente de serenidade", salientando não ter dúvidas que as instituições vão funcionar na investigação do caso.

Questionado se irá estar presente no funeral, hoje à tarde, o chefe de Estado disse não querer se "intrometer naquilo que é um momento importante da vida daquela família".

Relativamente à investigação judicial ao caso que está a decorrer, o Presidente da República repetiu que "obedece a regras, a princípios".

"Não tenho dúvidas nenhumas que as instituições irão funcionar como devem funcionar", salientou.

Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, foi baleado na madrugada de segunda-feira, no Bairro Cova da Moura, também na Amadora, no distrito de Lisboa.

Segundo a PSP, o homem pôs-se "em fuga" de carro depois de ver uma viatura policial e despistou-se na Cova da Moura, onde, ao ser abordado pelos agentes, "terá resistido à detenção e tentado agredi-los com recurso a arma branca".

A associação SOS Racismo e o movimento Vida Justa contestaram a versão policial e exigiram uma investigação "séria e isenta" para apurar responsabilidades, considerando que está em causa "uma cultura de impunidade" nas polícias. A Inspeção-Geral da Administração Interna e a PSP abriram inquéritos e o agente que baleou o homem foi constituído arguido.

Desde esse dia, a PSP registou na Área Metropolitana de Lisboa mais de 100 ocorrências de distúrbios na via pública e deteve mais de 20 pessoas, contabilizando-se ainda sete feridos, um dos quais com gravidade.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A exposição da artista plástica portuguesa Joana Vasconcelos "Transcending the Domestic" inaugura hoje a programação do primeiro museu de arte contemporânea de Malta -- Malta International Contemporary Art Space (MICAS).

Esta exposição, que explora temas como a espiritualidade e a domesticidade, ocupa os três níveis do museu, com obras dos quase 30 anos de carreira de Joana Vasconcelos, conhecida pelo uso de cores vibrantes e instalações monumentais.

A mostra fica patente até 27 de março de 2025 no museu instalado no Ospizio, uma fortaleza do século XVII, em frente ao Porto de Marsamxett, que oferece uma perspetiva privilegiada de Valeta, a capital de Malta, património mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

Obras como a "Árvore da Vida", "Jardim do Éden" e "Valkyrie Mumbet" fazem parte desta exposição, entre outras instalações da artista que exploram tensões da vida contemporânea.

DESPORTO

O Benfica procura hoje manter o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, na receção ao Rio Ave a contar para a nona jornada, depois de o Santa Clara ter ocupado provisoriamente esse posto.

A vitória dos açorianos na sexta-feira, na receção ao Gil Vicente (2-1), colocou-os no último lugar do pódio, com 18 pontos, contra 16 dos 'encarnados', que além da partida com os vila-condenses ainda têm outro jogo em atraso, o encontro por terminar com o Nacional.

No Estádio da Luz, em Lisboa, a equipa orientada por Bruno Lage procurará recuperar da derrota caseira com o Feyenoord (3-1), a meio da semana para a Liga dos Campeões, e dar sequência às três vitórias seguidas que soma no campeonato.

De resto, os benfiquistas procurarão também não perder terreno para o líder e campeão em título, o Sporting, que no sábado venceu em casa do Famalicão por 3-0, somando 27 pontos em 27 possíveis, além de poderem pressionar o FC Porto, segundo com 21, que só joga na segunda-feira.

Do outro lado, encontrará a formação liderada por Luís Freire, com oito pontos no 13.º posto, numa série de quatro jogos seguidos sem vencer na I Liga.

Antes dessa partida, aprazada para as 18:00, o Sporting de Braga recebe o Farense (15:30), num encontro que opõe o sexto classificado, com 14 pontos, ao 18.º e último, com quatro.

Pelas 20:30, o Vitória de Guimarães, que também tem 14 pontos e venceu na Liga Conferência em casa do Djurgarden (2-1), visita o Estrela da Amadora, 16.º classificado com cinco pontos, em posição de play-off de manutenção.

LUSOFONIA, ÁFRICA E COMUNIDADES

O Brasil realiza hoje a segunda volta das eleições municipais em 51 cidades, entre as quais 15 são capitais regionais, incluindo a maior cidade do país, São Paulo.

Cerca de 33,9 milhões de eleitores brasileiros estão aptos a votar e devem regressar às urnas para escolherem os prefeitos e de vice-prefeitos, de acordo com dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A lei eleitoral brasileira prevê votações em duas voltas nas cidades com mais de 200 mil eleitores onde o candidato mais votado não conseguiu superar a metade dos votos válidos (cálculo que exclui votos em branco e nulos).

Assim como aconteceu na primeira volta, disputada em 06 de outubro, a votação exclui o Distrito Federal, onde a administração do território, incluindo a capital do país, Brasília, é exercida pelo governador.

POLÍTICA

A 5.ª Conferência Nacional do BE termina hoje, no Porto, com a aprovação de um documento que define o rumo estratégico do partido e o modelo para as autárquicas, com divergências sobre uma eventual coligação à esquerda em Lisboa.

A coordenadora do BE, Mariana Mortágua, encerra os trabalhos da conferência nacional bloquista pelas 13:00, mas antes, durante a manhã, os mais de trezentos militantes reunidos na Escola Secundária Carolina Michaelis, no Porto, vão votar recomendações à mesa nacional sobre o rumo estratégico e as autárquicas do próximo ano.

No documento global apresentado pela direção, o BE insiste nas críticas ao Governo PSD/CDS-PP, demarcando-se das suas políticas, mas também deixa reparos ao PS pela viabilização do Orçamento do Estado para 2025, recusando colocar o "socialismo na gaveta".

Sobre autárquicas, a direção alargada do BE afirma que pretende procurar, sempre que possível, alianças alternativas a governações de PS e PSD, mantendo a abertura para uma aliança à esquerda que desafie Carlos Moedas em Lisboa.

No primeiro dia de trabalhos, alguns bloquistas manifestaram divergências sobre uma eventual coligação autárquica com o PS em Lisboa, com alertas para uma possível diluição política, mas também apelos a uma "candidatura alargada".

Vai também ser votado um documento alternativo, subscrito por alguns elementos que integravam a lista apresentada por Mariana Mortágua à mesa nacional, como Adelino Fortunato (que também integra a comissão política), Alexandra Vieira (antiga deputada), Helena Figueiredo e José Manuel Boavida, em que se considera que o modelo atual do partido "está esgotado, tanto no plano político como organizativo" e que a atual organização está "desmotivada e desmobilizada".