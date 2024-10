“Muito satisfeita porque, acima de tudo, parece-nos que correu tudo muito bem”. Foi desta forma que Helena Leal, vereadora com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, começou por comentar, em jeito de balanço, esta 10ª edição do Ecotrail Funchal-Madeira Island.

Justifica a apreciação por notar que os atletas “conseguiram usufruir” nas diferentes provas do Ecotrail naquela que era “a grande pretensão” do evento, acrescido do facto de o mesmo ter decorrido “sem intercorrências, portanto, melhor do que isto, só isto”, declarou.

“Também é muito importante a projecção que a nossa cidade acaba por ter e segundo aqui um dos patrocinadores e organizadores, o Funchal é uma cidade de grandes desafios, é considerada de uma forma generalizada, não só nesta área do desporto, mas um facto é que esta prova do Ecotrail também nos desafia a conseguirmos implementar esta questão ecológica e aliá-la ao desporto em si e à competição, o que também é muito positivo, não só para explorarmos aqui a nossa cidade e não só, mas também para conseguirmos atrair e levar um bocadinho de nós além-fronteiras, como foi o caso”, reforçou a autarca.

“É uma prova que tem grande projecção, está inscrita num circuito internacional e efectivamente leva o nome da cidade e da região a outros lados. É uma prova que para além da componente desportiva também consegue aliar o conhecimento de zonas da nossa ilha que muitas vezes ficam um bocadinho mais encobertas na parte do turismo, apesar de se ter vindo a projectar cada vez mais e melhor as nossas serras, mas acho que o Ecotrail é um exemplo disso”, complementou.

Sendo a Câmara Municipal do Funchal co-organizadora do Ecotrail em parceria com o DIÁRIO, Helena Leal antevê que o mais normal será dar manter junção de esforços para dar continuidade ao Ecotrail.

“Avaliamos as coisas a cada ano, mas à partida tudo leva a querer, que esta é uma prova de continuidade”, concretizou.