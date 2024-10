Inês Vieira nomeada para melhor base do basquetebol universitário norte-americano

A internacional portuguesa Inês Vieira, que se encontra a jogar pelo universidade do Utah, nos Estados Unidos da América, encontra-se nomeada para a lista de observação de pré-época para o prémio 'Lieberman Point Guard of the Year Award'.

Uma nomeação que mereceu por parte da Federação Portuguesa de basquetebol (FPB) referência não só no seu site oficial como nas suas redes sociais.

Esta lista foi criada por um comité nacional de especialistas do basquetebol universitário norte-americano que pretende galardoar a melhor base da principal divisão do campeonato NCAA.

A jogadora madeirense que representa o Utah desde 2021 é uma das três jogadores do 'Big 12' a entrar nesta lista de observação, juntamente com Jordan Harrison, da Virgínia Ocidental, e Emily Ryan, do Iowa State, destaca o site oficial da equipa feminina de basquetebol do Utah.

"Nancy Lieberman, homenageada neste prémio, é uma das figuras femininas mais importantes do basquetebol americano e que se encontra, catualmente, a ser locutora dos Oklahoma City Thunder, clube que joga na National Basketball Association (NBA). Em 2000, Nancy entrou para o Women’s Basketball Hall of Fame", adianta ainda a noticia da FPB.

As jogadoras nomeadas para esta categoria devem ter competências de liderança dentro de campo e, devem ainda, criar jogadas e manusear a bola de forma a que personifiquem Nancy Lieberman ao longo da sua carreira. Nomes como Sue Bird, Sabrina Ionescu e Caitlin Clark foram algumas das vencedoras deste prémio.