Duas manifestações em Lisboa à mesma hora com PSP a alertar para "algum rsico"

O movimento Vida Justa realiza hoje em Lisboa uma manifestação para reclamar justiça pela morte do homem baleado por uma agente da PSP, estando também convocado para a mesma hora um protesto do Chega "em defesa da polícia".

Com o lema "Sem justiça não há paz", o movimento Vida Justa, familiares e amigos de Odair Moniz, associações de moradores do bairro do Zambujal, onde residia a vítima, e de outros bairros da Área Metropolitana de Lisboa promovem uma manifestação que vai começar às 15:00 no Marquês de Pombal e termina na Praça dos Restauradores.

A manifestação do Vida Justa foi anunciada na quinta-feira pelo movimento, para reclamar justiça pela morte de Odair Moniz, de 43 anos baleado por um agente da PSP após uma perseguição policial na Amadora.

Na quinta-feira, poucas horas depois do anúncio da iniciativa do Vida Justa, o presidente do Chega, André Ventura, anunciou a manifestação "em defesa da polícia". Este protesto também começa pelas 15:00 na Praça do Município e dirige-se para a Assembleia da República.

A PSP indicou que "estão reunidas as condições de segurança" para a realização dos dois eventos, embora exista "algum risco para a ordem e segurança públicas" por coincidir com a contramanifestação do Chega.

A PSP dá conta de que o policiamento das duas manifestações vai ser feito pelas diferentes valências do Comando Metropolitano de Lisboa com "o apoio permanente" de meios da Unidade Especial de Polícia da PSP.

A PSP vai condicionar hoje a Praça do Marquês Pombal, Avenida da Liberdade, Praça dos Restauradores, Avenida Braamcamp, Avenida Alexandre Herculano, Rua de São Bento, Praça do Município, Rua do Arsenal, Rua do Comércio, Rua Nova do Almada, Rua Garrett, Praça Luís Camões, Calçada do Combro e Rua Dom Carlos I.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Congresso Internacional José Afonso, que visa fazer "o ponto da situação do conhecimento" existente sobre o músico e a sua obra, tem início hoje, em Setúbal, cidade onde morou durante mais de duas décadas e onde morreu, em 1987.

Os dois dias de trabalho contam com intervenções de Francisco Fanhais, presidente da Associação José Afonso, do historiador Luís Trindade, dos musicólogos Rui Vieira Nery e Salwa Castelo-Branco, do escritor Anton Mascato e do editor Arturo Reguera, a par de comunicações de investigadores que atravessam a vida e obra do criador de "Grândola, vila morena".

Haverá também atuações de músicos que acompanharam José Afonso, como Janita Salomé e Manuel Freire, entre outros. O encerramento, no domingo, contará com testemunhos sobre o cantor de "Venham mais cinco" e "O que faz falta".

O Congresso Internacional José Afonso é organizado pela Associação José Afonso com a Câmara Municipal de Setúbal e os institutos de História Contemporânea, de Etnomusicologia e de História, Territórios e Comunidades, da Universidade Nova de Lisboa.

***

O Museu de Arte Contemporânea - Centro Cultural de Belém (MAC/CCB), em Lisboa, celebra um ano de existência este fim de semana com quatro novas exposições e entradas gratuitas para visitas e atividades da programação paralela, hoje e domingo.

As quatro novas exposições abordam a vivência da arquitetura e da cidade através de filmes da dupla Bêka & Lemoine, o percurso do arquiteto português Hestnes Ferreira, a transformação do espaço na visão do artista Fred Sandback, e uma seleção de obras das coleções do museu, inspirada no trabalho da fotógrafa norte-americana Nan Goldin.

Durante dois dias, para assinalar um ano da abertura ao público, o MAC/CCB terá entrada gratuita e horário alargado para as novas exposições temporárias. Haverá ainda uma performance do artista francês Xavier Le Roy, lançamentos de publicações, visitas guiadas e oficinas para adultos e famílias.

DESPORTO

O líder Sporting procura hoje manter o arranque perfeito na I Liga portuguesa de futebol, na visita ao Famalicão, na qual pode conseguir o nono triunfo em outros tantos encontros.

Líderes com três pontos de avanço sobre o FC Porto, que apenas joga na segunda-feira com o AVS, os campeões nacionais visitam um terreno no qual o Benfica já foi derrotado e no qual ainda ninguém venceu esta temporada.

O encontro entre Famalicão, sétimo classificado, e Sporting está marcado para as 20:30 e terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da Associação de Futebol de Leiria.

O Famalicão poderá entrar em campo uma posição abaixo, caso o Moreirense (oitavo, com 11 pontos) vença na visita ao Boavista (14.º, com seis), que não triunfa desde a primeira jornada, num encontro marcado para as 18:00.

No primeiro encontro do dia, o Estoril Praia (15.º, com seis pontos) e o Arouca (13.º, com sete) defrontam-se em busca de regressar aos triunfos e afastar-se dos locais de despromoção.

INTERNACIONAL

A Geórgia vai hoje às urnas escolher o próximo parlamento, numas eleições que são vistas por partidos e observadores como uma escolha entre a adesão à União Europeia e o regresso à influência da antiga potência dominante Rússia.

O partido no poder, o "Sonho Georgiano", quer conquistar um novo mandato de quatro anos, mas, apesar de garantir que o seu objetivo é concretizar a adesão ao bloco dos 27, tem no currículo político a aprovação de legislação de influência russa, como a proibição de "propaganda LGBT" e a lei dos chamados "agentes estrangeiros".

A oposição, a maior parte da qual se organizou em coligações, adotou a mesma prioridade -- derrotar o partido no poder -- e assinou a chamada "Carta da Geórgia", que determina um caminho para o país.

Na carta, proposta pela Presidente desta república do Cáucaso, Salome Zurabishvili, os partidos da oposição prometem que, independentemente de quem ganhe, o novo Governo irá restaurar as boas relações com o Ocidente e revogar as leis mais autoritárias aprovadas pelo "Sonho Georgiano".

O ato eleitoral vai utilizar, pela primeira vez, um sistema eletrónico de contagem de votos pelo que os resultados são esperados uma a duas horas após o fecho das urnas, às 20:00 de Tbilissi (17:00 em Lisboa).