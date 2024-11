Reforçado apoio técnico junto do agricultor no Curral das Freiras

Após a reunião com os vários produtores de castanha, a secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, revelou que o apoio técnico junto do agricultor na freguesia do Curral das Freiras será reforçado com a presença diária do engenheiro agrícola Adriano Maia que, além do apoio prestado a todas as culturas, irá dar seguimento ao Plano Estratégico do Castanheiro e ainda à intervenção pós-incêndios no que respeita à reactivação de terrenos com potencial agrícola.

Rafaela Fernandes agradeceu a colaboração do presidente de Junta que disponibilizou também as instalações e apoio administrativo para esta presença e apoio diário dos serviços da agricultura.

Tendo em conta os incêndios do passado mês de Agosto e dando seguimento a um compromisso do Governo Regional, foram distribuídos cerca de 300 castanheiros a produtores que foram afectados pelos fogos para que possam recuperar a sua produção.

Este apoio está igualmente integrado no Plano Estratégico do Castanheiro que conta com a colaboração da associação agrícola ACOESTE também presente nesta reunião.

Rafaela Fernandes reuniu-se, esta terça-feira, com vários produtores de castanha do Curral das Freiras, tendo sido acompanhado pelo director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e pelo presidente da junta de freguesia do Curral das Freiras, Manuel Salustino.