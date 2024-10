Câmara da Ponta do Sol abre vaga para técnico superior na área de Arquitectura

A Câmara Municipal da Ponta do Sol anunciou a abertura de um procedimento concursal comum para o preenchimento de um posto de trabalho para técnico superior na área de Arquitetura. A data limite para a entrega de candidaturas é até 5 de Novembro de 2024.

Segundo nota à imprensa, a apresentação de candidaturas deverá ser efectuada através do envio de email para [email protected] num único ficheiro PDF: Formulário de candidatura devidamente preenchido e assinado; Curriculum Vitae actualizado, detalhado, devidamente datado e assinado pelo candidato, mencionando nomeadamente a experiência profissional anterior relevante para o exercício das funções do lugar a concurso, acções de formação e aperfeiçoamento profissional com referência à sua duração; Fotocópia do certificado de habilitações literárias; Comprovativo de inscrição na respectiva ordem profissional.