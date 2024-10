Idoso atropelado junto ao Madeira Shopping

Um homem, de 75 anos, foi atropelado nas imediações do centro comercial Madeira Shopping, no Caminho de Santa Quitéria, no Funchal, na manhã desta quarta-feira.

O idoso apresentava uma suspeita de fractura numa das pernas e um ferimento num dos braços, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e, posteriormente, transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.