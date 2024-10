Agricultores do Porto Santo recebem apoio técnico especializado

Uma equipa de técnicos da Direcção de Serviços de Desenvolvimento Agronómico, da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural esteve recentemente na Ilha do Porto Santo para prestar apoio técnico especializado aos agricultores da localidade.

Em nota emitida, a Secretaria Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente destaca que a deslocação resulta "do compromisso assumido com o reforço do apoio técnico e da proximidade com os agricultores regionais".

A Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural promoveu uma sessão de esclarecimento sobre as vantagens da utilização de sementes de hortícolas devidamente certificadas, seleccionadas e mais adaptadas para uma produção mais segura e também mais rentável, tendo feito o acompanhamento dos ensaios agrícolas que decorrem na ilha, nomeadamente de hortícolas e frutícolas, incluindo a vinha, bem como prestada assistência técnica a agricultores, a apicultores, de modo a incrementar a produção de mel de abelhas local e a produtores em modo de produção biológico, com o propósito da consolidação da agricultura biológica no Porto Santo.

Os técnicos estiveram ainda presentes nos trabalhos do Life Dunas, um projecto financiado a 55% pelo programa LIFE da União Europeia cujo principal objectivo é a restauração de uma área do cordão dunar, de modo a contrariar a tendência erosiva verificada no Porto Santo, em que a DRA é entidade parceira.

Segundo explicou o director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, o apoio técnico de proximidade "é um compromisso do Governo Regional com todos os agricultores que irá continuar com vista a produções mais rentáveis para os produtores"

A agricultura do Porto Santo distingue-se pelas suas características e qualidades e por isso queremos continuar com o apoio técnico com vista à qualidade das produções. Por outro lado, queremos continuar o trabalho que tem sido realizado ao nível do modo de produção biológico que tem registado muita procura. Marco Caldeira, director regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural

O responsável sublinhou ainda o fornecimento de grande parte dos produtos produzidos no Porto Santo para a hotelaria local fazendo com que os agricultores consigam escoar tudo o que produzem com benefícios para a economia local.

Durante dois dias, os técnicos, acompanhados pelo director de serviços, Rui Nunes dotaram os agricultores do Porto Santo de conhecimentos e de competências práticas necessários a uma agricultura mais competitiva, contribuindo não só para a dinamização da economia rural, como também para a proteção da biodiversidade.