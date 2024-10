Estacionamento junto à Casa das Sorveiras só avança no início do próximo ano

A empreitada para o estacionamento que estava previsto para junto da Casa das Sorveiras, entre o Poiso e o Pico do Areeiro, só deverá ser lançado no início do próximo ano.

Com esta intervenção, vão ser disponibilizados mais 300 lugares de estacionamento, que visam aliviar a carga que, nos últimos meses, tem dificultado a circulação automóvel no Pico do Areeiro, face à elevada procura por este ponto turístico.

De acordo com Rafaela Fernandes, "esse estacionamento tem já um projecto concluído do ponto de vista da arquitectura para respeitarmos o enquadramento". A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente realça que esta intervenção "implica trabalhos de reorganização daquele espaço, salvaguardando, naturalmente, a adequação do número de lugares de estacionamento à área verde" circundante. Além disso, o objectivo passa por "criar ali uma outra zona para que as pessoas possam aceder e apreciar a vista que se pode ter do miradouro junto à Casa das Sorveiras ", salientou a governante.

No total, passarão a ser disponibilizados cerca de cinco centenas de estacionamento nos três parques.

Entrou hoje em vigor, também, os novos preços dos estacionamentos que são feridos pelo Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), nomeadamente nas Queimadas e no Pico do Areeiro, que passou a ser pago.

Neste caso em concreto, já estão instalados os parquímetros, tanto no parque junto à Areeiro, como no estacionamento periférico. Há a possibilidade de os utilizadores optarem pelo pagamento por fracção ou por dia inteiro.

No caso do estacionamento mais próximo do Pico do Areeiro (junto ao bar e loja de souvenirs), o pagamento máximo diário é de 20 euros, quatro euros por fracção. No periférico, o máximo por dia são cinco euros, com custo por fracção de dois euros.

Já nas Queimadas, parar o carro vai custar 2 euros por fração e um máximo diário de 10 euros.

Os primeiros 30 minutos serão gratuitos para todos. O pagamento do estacionamento aplica-se tanto a visitantes, como madeirenses.