Veteranos ucranianos em próteses estreiam-se no Ultra Madeira

Dois veteranos ucranianos e desportistas adaptativos vão estrear-se em provas internacionais de Ultra Trail, no próximo sábado, em Machico. A iniciativa, organizada pela Associação ‘Ucrânia Laço Portugal’ e pela ‘Fundação Yanki’ em parceria com a Associação ‘Ucrânia com Amor’, insere-se no programa de celebrações do Dia dos Defensores da Ucrânia que o DIÁRIO revela na edição impressa desta terça-feira.

Valerii Kovalchuk e Yaroslav Sharkyi são os atletas que vão correr uma distância de 15 km num dos percursos de Ultra Madeira a uma altitude de mais de 600 metros acima do nível do mar. Uma corrida com uma forte componente motivacional e também solidária, pois pretende chamar a atenção para o problema de um grande número de pessoas gravemente feridas na Ucrânia e a enorme necessidade de próteses e reabilitação após amputações de membros devido à guerra.

Além disso, os veteranos Ucranianos desempenham uma importante missão motivacional - provam pelo seu próprio exemplo que uma lesão grave, a amputação, não é uma sentença, é preciso continuar a viver e praticar desporto - é uma óptima oportunidade para recuperar, ser activo, participar em competições em todo o mundo" Tetiana Franchuk, organizadora do projecto e co-fundadora da Associação 'Laço Ucrânia Portugal'

De acordo com as informações avançadas pela Associação ‘Laço Ucrânia Portugal’, com base em dados divulgados pelos media internacionais, mais de 120 mil cidadãos ucranianos que assumem a defesa na Ucrânia perante os ataques russos necessitam de próteses e reabilitação especializada. De acordo com o Wall Street Journal, “o número de amputados na Ucrânia atingiu agora a escala observada no rescaldo da Primeira Guerra Mundial”.